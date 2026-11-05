Anderlecht a tenté de recruter un attaquant belge, mais s'est heurté à un refus : "C'est vrai"

Yorbe Vertessen aurait pu porter le maillot d'Anderlecht par le passé. Présent en conférence de presse ce mercredi au Lotto Park, le joueur belge a confirmé que les Mauves avaient tenté de s'attacher ses services, sans parvenir à le convaincre.

"Anderlecht a déjà essayé de me recruter, c'est vrai", a confié le joueur. À l'époque, Yorbe Vertessen avait toutefois décidé de ne pas donner suite à l'intérêt des Mauves.

Le Belge se sentait alors très bien au PSV Eindhoven et estimait être encore trop jeune pour franchir le pas. Il a finalement quitté le club néerlandais en 2024 pour rejoindre l'Union Berlin, avant de s'engager avec le RB Salzbourg début 2025. Durant son passage au PSV, il avait également été prêté pendant six mois à l'Union Saint-Gilloise.

Un match particulier pour Yorbe Vertessen

Pour Yorbe Vertessen, cette rencontre face à Anderlecht aura une saveur particulière. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise attend de nombreux amis et membres de sa famille dans les tribunes ce jeudi. De quoi lui donner l'impression de disputer une rencontre à domicile.

L'attaquant espère également profiter de ce déplacement à Bruxelles pour se montrer à nouveau aux yeux du public belge.

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Yorbe Vertessen se plaît à Salzbourg, malgré la pression qui accompagne les ambitions du club autrichien. Il espère y enrichir son palmarès.