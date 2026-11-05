Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park

Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park
Photo: © Photonews

Ilay Camara semble progressivement revenir dans le coup à Anderlecht. Le latéral droit n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison après une fracture du pied, mais un signe encourageant est apparu face au RB Salzbourg : il a participé à l'échauffement. Il ne figurait pas encore sur la feuille de match, mais son retour semble se rapprocher.

Ilay Camara s'est fracturé le pied lors d'un entraînement pendant la préparation et a dû être opéré fin juin. Au départ, une rééducation d'au moins deux mois était envisagée, mais le Sénégalais est resté éloigné des terrains bien plus longtemps que prévu. Ce n'est qu'à la fin septembre qu'il a repris les entraînements collectifs à Anderlecht. Il est donc absent depuis plus de quatre mois.

Une concurrence supplémentaire pour Maamar ?

Son retour potentiel arrive alors qu' Ali Maamar commence à tirer un peu la langue après un début de saison trois étoiles. L'international marocain n'a tout simplement aucun concurrent digne de ce nom, si l'on excepte un Kaïs Barry inexpérimenté et défenseur central de formation.

Camara pourrait donc apporter une concurrence supplémentaire à un poste où Anderlecht peut à nouveau utiliser davantage d'options.

Le latéral de 23 ans signé au RSCA  l'an dernier et a déjà montré auparavant qu'il pouvait apporter quelque chose sur le plan offensif. Sa vitesse et sa capacité à se projeter sur son flanc peuvent offrir un profil différent à Vítor Bruno.

Lire aussi… Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence
Pour l'instant, il reste à voir quand Camara retrouvera pleinement sa condition de match. Le fait qu'il ait déjà participé à l'échauffement contre Salzbourg constitue en tout cas une avancée, mais une place sur la feuille de match ou des minutes de jeu devront encore suivre. S'il retrouve son meilleur niveau, Maamar aura en tout cas un solide concurrent.

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