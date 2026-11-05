La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !
Photo: © Photonews

Quelle différence quelques matchs peuvent faire ! Après l'élimination en Coupe et la lourde défaite à La Gantoise, la crise couvait à Anderlecht. Mais les Mauves ont réagi et iront à Bruges en confiance.

C'était la meilleure réponse à donner, de la part des joueurs d'Anderlecht, aux critiques qui s'abattaient surtout sur leur entraîneur Vitor Bruno. Des critiques qui venaient même de la direction, ce qui avait particulièrement touché le coach portugais. Mais s'il a été heurté, le fait est que depuis quelques matchs, Bruno a cessé la tournante pour laquelle il était pointé du doigt.

Ainsi, c'est presque le même onze qui était aligné à Westerlo et ce jeudi - seuls Thelo Aasgaard, blessé, et Ilias Koutsoupias non-qualifié manquant à l'appel. Après une entame de match assez physique du RB Salzbourg, le RSCA installe son jeu, mais Mihajlo Cvetovic manque le coche sur un bon travail de Maamar (12e). Biancone tente lui aussi sa chance, mais de loin, alertant Zawieschitzky (13e).

Anderlecht aurait pu regretter son inefficacité 

La solution viendra d'une phase arrêtée : on pensait que Danylo Sikan allait tenter sa chance, d'un endroit où il avait déjà nettoyé la lucarne, mais c'est Ludwig Augustinsson qui s'en charge (1-0, 20e) pour fêter son 50e match européen. 

Augustinsson Ludwig
© Photonews

Anderlecht aurait ensuite pu faire le break mais encore une fois, à deux reprises, Mihajlo Cvetkovic manquera terriblement d'efficacité (25e, 27e). Le RB Salzbourg, de son côté, est inoffensif : seul le Belge Yorbe Vertessen met à mal un Maamar très offensif mais nettement moins à l'aise derrière. 

Dans l'entrejeu, un homme impressionne et ce n'est pas forcément attendu : Enric Llansana, aligné dans son meilleur rôle plutôt qu'en 10 comme Vitor Bruno l'avait déjà tenté, est excellent. Mais le break ne vient pas. Et en seconde période, on se dit que les Mauves pourraient le regretter, car ils remonteront nettement moins bien que leurs adversaires sur la pelouse. 

Lire aussi… 🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

Un retour en demi-teinte pas aidé par la blessure du tout jeune Jayden Onia Seke, encore une fois en jambes mais salement taclé, et qui sort en larmes, consolé par Vitor Bruno (57e). Il est remplacé par Antman, mais c'est Marten Winkler, monté un peu plus tard, qui pense faire le break sur sa première touche de balle ; le ballon envoyé par Maamar était sorti (74e). 

Et dans la foulée, Salzbourg se rebiffe, pousse, jusqu'à frôler l'égalisation : Colin Coosemans a la chance de sauver le 1-1... du visage (84e). Le danger est passée mais il faudra encore bien trop d'occasions pour enfin faire le 2-0 : Bentayeb, puis Antman manquent l'immanquable, avant qu'enfin, Marten Winkler ponctue un contre (90e, 2-0). Le but est fêté comme il se doit : cette victoire était importante, et le RSCA est maintenant installé dans le top 24. 

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