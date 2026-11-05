La fièvre du jeudi soir pour une Union héroïque : "C'était un match d'hommes, on aime souffrir"

L'Union a plié mais n'a pas rompu. Elle a puisé dans ses réserves pour revenir de Vigo avec la victoire et poursuivre sa belle campagne d'Europa League. Quand on parle de sacrifices et de résilience, Massiré Sylla n'est jamais loin.

Massiré Sylla ne s'est pas fait que des amis en Galice. Le grand Sénégalais était souvent à la limite dans les duels et a pris le dessus à plus d'une reprise sur son opposant, au point de subir six fautes offensives.

Le public l'a alors pris en grippe, le sifflant à chaque touche de balle. "Leur attaquant était très bon et courait partout. Mais moi aussi, je ne l'ai pas laissé faire. Il a donné des coups, mais ça fait partie du jeu".

"Je n'ai même pas entendu que le public me sifflait, j'étais tout simplement focus. Je suis très content. Venir gagner ici, il faut le faire. C'était un match d'hommes", poursuit-il à notre micro.

La victoire après la prolongation

Un match qui aurait pu basculer dans la dernière demi-heure, sans un énorme Hervé Koffi, auteur de nombreux arrêts. "On aime souffrir, on n'est pas là pour déballer des cadeaux", sourit Sylla.

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La journée n'en est que plus belles, après une prolongation de contrat jusqu'en 2031 annoncée dans l'après-midi. "Quand l'Union m'a proposé ce nouveau contrat, je n'ai pas hésité, le club m'aide à progresser. C'est une belle preuve de reconnaissance, je suis très honoré".