Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes
Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht accueille le Red Bull Salzbourg ce jeudi en Europa League. Les Mauves pourraient bénéficier de circonstances particulièrement favorables : le club autrichien se présentera à Bruxelles avec un effectif fortement amoindri par les blessures.

Selon le site officiel du club, Salzbourg se présentera fortement diminué face à Anderlecht, ce jeudi en Europa League. Pas moins de sept joueurs sont d'ores et déjà forfaits : Enrique Aguilar, Kevin Boma, Sota Kitano, John Mellberg, Justin Omoregie, Dominik Schmid et Nikolas Veratschnig, tous blessés.

Un titulaire en défense également sur la touche

Parmi ces absences, celle de Kevin Boma est particulièrement préjudiciable. Le défenseur central s'est blessé au mollet le week-end dernier, lors du large succès face à l'Austria Lustenau (5-1). Contraint de quitter ses partenaires dès la mi-temps, il ne sera pas suffisamment remis pour affronter les Mauves.

Et le contingent des absents pourrait encore s'étoffer. Jesper Lindstrøm et Damir Redzic sont eux aussi incertains. Si leur indisponibilité venait à se confirmer, Danny Röhl devrait alors se passer de neuf joueurs pour ce déplacement à Bruxelles.

Yorbe Vertessen sera bien présent

Une bonne nouvelle se dessine toutefois pour Salzbourg : Yorbe Vertessen sera bien de la partie. L'ancien attaquant de l'Union et du PSV retrouvera le sol belge avec un plaisir particulier. Il avait d'ailleurs déjà annoncé que plusieurs membres de sa famille et de nombreux amis feraient le déplacement pour assister à la rencontre.

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De son côté, Anderlecht a de quoi aborder ce rendez-vous avec davantage de sérénité. Après avoir manqué ses débuts en Europa League, le Sporting a redressé la barre en s'imposant largement sur la pelouse de Jagiellonia Bialystok (0-3), avant de confirmer face à Westerlo (4-1) le week-end dernier. Le T1 Danny Röhl refuse de faire des blessures une excuse, mais la réalité est là : Salzbourg se rendra à Bruxelles avec un effectif sérieusement amoindri.

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