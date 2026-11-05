René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

À 32 ans, Massimo Bruno a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien ailier restera surtout dans les mémoires pour ses deux passages à Anderlecht, où il a également remporté trois titres de champion. Mais son retour à Bruxelles ne s'est pas vraiment déroulé sans encombre.

Lors de son retour, Massimo Bruno a fait connaissance avec René Weiler. Le Suisse lui accordait initialement peu de confiance et, selon le joueur, il le faisait clairement sentir. « Il a été très dur avec moi au début. Il avait une mauvaise image de moi et parlait négativement de moi », raconte Bruno dans une rétrospective accordée à La Dernière Heure.

Weiler a immédiatement remis Bruno à sa place

Bruno se souvient encore de la manière dont il avait fêté son retour à Anderlecht après une victoire contre Charleroi, en allant vers le bloc des supporters. La réaction de Weiler ne s'est pas fait attendre. « Il m'a descendu devant tout le groupe après mon entrée au jeu. Il a dit que je pensais apparemment jouer facilement parce que j'avais évolué chez Red Bull, mais que je ne jouerais pas si je ne courais pas. C'était gratuit. »

L'attaquant a alors décidé de travailler dur afin de faire changer l'entraîneur d'avis. Finalement, Weiler a compris que Bruno pouvait s'accommoder du système de rotation avec Alexandru Chipciu.

« Il pensait que je ne correspondrais pas à son équipe, qui reposait surtout sur un collectif fort et moins sur les qualités individuelles. Je n'ai pas réalisé la saison que j'espérais, mais vu la manière dont le coach me parlait au départ, j'aurais tout aussi bien pu finir dans le noyau B », sourit-il.



Massimo Bruno garde toutefois de beaux souvenirs de son passage à Anderlecht. Il retient surtout le titre remporté par les Mauve et Blanc après une spectaculaire campagne de play-offs sous Besnik Hasi. « Je ne dénigrerai jamais un titre, mais le deuxième, quand nous sommes revenus de nulle part, a davantage de valeur à mes yeux. »