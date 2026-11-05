Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi"

Lors de sa conférence de presse en prélude au match d'Europa League contre Salzbourg, Vitor Bruno n'a pas encore été en mesure de se prononcer définitivement sur la disponibilité d'Aasgaard et de Winkler. Les deux joueurs n'ont pas participé à l'entraînement et restent incertains, même si l'un d'eux semble plus proche que l'autre d'une place dans le onze de départ.

Des joueurs incertains pour lesquels Vitor Bruno prendra sa décision à la dernière minute. "Nous pourrons encore décider ce jeudi. S'ils se sentent bien, ce sera à moi de déterminer s'ils peuvent jouer." Leur participation n'est donc pas encore définitivement écartée.

Onia-Seke restera bien à Anderlecht

La situation de Jayden Onia-Seke a également été évoquée. L'ailier de dix-sept ans n'est pas autorisé par Anderlecht à participer à la Coupe du monde U17 au Qatar, car les Mauves ne veulent pas se passer de lui durant plusieurs semaines cruciales. Le jeune joueur fait de plus en plus clairement partie des plans de l'équipe première et s'est fait remarquer lors des dernières rencontres.

Bruno a renvoyé la responsabilité vers le directeur sportif Antoine Sibierski. "Ce n'est pas à moi de décider. J'ai déjà suffisamment de grandes responsabilités. Antoine gère ces dossiers avec la fédération belge. Je suis heureux de voir tous ceux qui restent ici. Je peux ainsi travailler avec eux durant la trêve internationale. Mais certaines choses ne dépendent pas de moi."

Bornauw de nouveau au cœur des discussions

L'entraîneur a également été interrogé une nouvelle fois sur l'interview dans laquelle le CEO Kenneth Bornauw avait vivement critiqué ses choix sportifs. Ce dernier avait notamment pointé les nombreuses expérimentations, les compositions changeantes et le manque de hiérarchie claire. Il plaidait pour une équipe type mieux définie, avec quatorze à quinze joueurs de base réguliers.

Cette fois, Bruno n'a plus souhaité réagir. "Je ne veux pas en parler. J'en ai déjà parlé lors du match précédent." La tension entre l'entraîneur et la direction reste donc un sujet de discussion, même après la victoire 4-1 contre Westerlo.



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Concernant la philosophie Red Bull, au cœur du projet de son adversaire, Salzbourg, Bruno est resté diplomate. "C'est un groupe solide qui investit beaucoup dans les jeunes talents. C'est à eux de défendre leur propre vision."