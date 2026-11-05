Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence

Vitor Bruno a comme souvent fait quelques changements pour la réception du RB Salzbourg, mais semble tout de même progressivement se rapprocher d'une équipe-type.

L'entraîneur portugais a cependant dû faire des adaptations ce jeudi, puisque Thelo Aasgaard est indisponible, sans oublier la non-qualification d'Ilias Koutsoupias pour la Coupe d'Europe.

En défense, pas de surprise : c'est le quatre arrière "type" qu'aligne Bruno, avec Augustinsson, Pétrot, Biancone et Maamar.

Devant eux, Mario Stroeykens garde son poste de n°6 qui semble petit-à-petit s'imposer comme celui auquel Vitor Bruno l'installera pour de bon ; à ses côtés, c'est Enric Llansana qui remplace Aasgaard blessé.

La petite surprise est peut-être la titularisation, aux côtés de Mihajlo Cvetkovic devant, de Danylo Sikan. L'Ukrainien n'avait pas démarré les trois derniers matchs du RSCA, et c'est d'ailleurs sa première titularisation en Europa League cette saison.

Lukas Ambros et Jayden Onia Seke, titulaires habituels ces dernières semaines, occuperont quant à eux les flancs.



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Le onze d'Anderlecht :

Coosemans/ Augustinsson - Pétrot - Biancone - Maamar / Llansana - Stroeykens / Onia Seke - Cvetkovic - Sikan - Ambros