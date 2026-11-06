La caisse sonne : voici les primes européennes déjà assurées par Anderlecht et l'Union

L'Europa League rapporte moins que la Ligue des Champions, mais la campagne européenne reste particulièrement intéressante sur le plan financier pour Anderlecht et l'Union. Après leurs premiers matchs, les deux clubs bruxellois ont déjà engrangé plusieurs millions d'euros. Les Mauves en sont provisoirement à environ 9,2 millions d'euros, tandis que l'Union a déjà franchi la barre des 10 millions.

Anderlecht perçoit une prime de départ de 4,31 millions d'euros pour sa participation à la phase de ligue. À cette somme s'ajoutent 350.000 euros de primes pour les tours préliminaires ainsi qu'une estimation de 3,56 millions d'euros issus du fameux "value pillar". Ce dernier prend notamment en compte l'historique européen du club, mais aussi sa valeur commerciale et télévisuelle.

Anderlecht a déjà empoché plus de 9 millions d'euros

Les performances sportives rapportent leur lot de récompenses financières. Les deux victoires des Mauves leur ont ainsi permis d'engranger 900.000 euros supplémentaires en primes de match. En ajoutant le bonus de classement minimal de 75.000 euros, le montant provisoire atteint 9,195 millions d'euros. Il convient toutefois de rappeler que l'estimation du "value pillar" reste approximative.

L'Union Saint-Gilloise affiche un bilan encore plus intéressant à ce stade. Toujours invaincus, les Bruxellois ont déjà récolté 1,35 million d'euros de primes de match grâce à leur victoire et à leur partage supplémentaires.

L'Union fait encore mieux sur le plan financier

Comme Anderlecht, ils bénéficient d'une prime de départ de 4,31 millions d'euros, tandis que leur "value pillar" est estimé à 4,266 millions d'euros. Avec le bonus de classement minimal de 75.000 euros, le total atteint déjà 10,001 millions d'euros.

Et les recettes pourraient encore considérablement augmenter. Les équipes qui terminent la phase de ligue dans le top 8 bénéficient d'une prime supplémentaire de 600.000 euros. Celles qui se classent entre la neuvième et la seizième place toucheront quant à elles 300.000 euros.





Après son excellent début de campagne, l'Union peut donc rêver d'une belle aventure européenne, tant sur le plan sportif que financier. Anderlecht peut également espérer voir ses revenus continuer à grimper au cours des prochaines semaines.