Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
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Onia-Seke absent contre Bruges ? Vitor Bruno réagit à ses larmes : "Il n'a pas l'habitude de ça"
Photo: © Photonews

Anderlecht n'a pas seulement savouré sa belle victoire contre le Red Bull Salzbourg. La rencontre a également été marquée par l'inquiétude suscitée par Jayden Onia-Seke, contraint de quitter le terrain après un contact douloureux. Le jeune ailier s'est tenu le bas du dos et semblait souffrir considérablement.

Jusqu'à cet incident, Onia-Seke avait pourtant livré une prestation solide. À nouveau dangereux, il avait notamment lancé idéalement ses attaquants à plusieurs reprises, leur permettant de se retrouver en position de marquer. Ceux-ci n'ont toutefois pas réussi à concrétiser les occasions créées grâce à son travail.

Une sortie douloureuse

Après ce contact, il lui était impossible de poursuivre la rencontre. Onia-Seke a donc dû céder sa place et, au moment de quitter le terrain, a fondu en larmes dans les bras de son entraîneur, Vitor Bruno.

Une réaction qui témoignait de l'intensité de sa douleur. Installé sur le banc, le jeune joueur s'est immédiatement couvert les yeux d'une main.

Bruno ne sait pas à quel point c'est grave

Après la rencontre, Bruno est revenu sur ces images douloureuses. "Il avait mal. Il n'a pas l'habitude de ça et ne sait pas ce que cette douleur signifie : un jour, deux jours, une semaine ou plusieurs semaines ?"

Lire aussi… Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht
L'entraîneur n'a donc pas encore été en mesure de préciser la durée d'indisponibilité potentielle de son jeune joueur. "Il n'a pas beaucoup connu ce genre de football. Peut-être même jamais. Nous devons attendre."

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