Il avait coûté 18 millions : Mike Tresor refait surface en U21

Mike Tresor dispose encore d'un an et demi de contrat à Burnley. Guère en vue avec l'équipe première, il a disputé le dernier match avec les U21.

Et dire qu'en juin 2023, Mike Tresor était encore titulaire avec les Diables Rouges dans un match à enjeu. Sélectionné pour la première fois (et à ce jour la seule) par Domenico Tedesco, il sortait de la saison de sa vie : 8 buts et 24 assists avec Genk.

Cela avait attiré l'attention de Vincent Kompany, qui avait convaincu Burnley de dépenser 18 millions pour le recruter. Un investissement que les Clarets n'ont jamais réussi à rentabiliser.

Pas en confiance en Angleterre

En difficulté pour s'imposer comme titulaire en Premier League, Mike Tresor n'a pas plus joué suite à la relégation : pas la moindre minute en Championship lors de l'exercice 2024/2025. La saison dernière ? 37 minutes en Premier League, réparties sur six montées au jeu.

Cette saison aurait pu mieux se profiler avec l'arrivée de Nicky Hayen sur le banc. Mais les espoirs sont restés vains : après deux montées au jeu lors des quatre premiers matchs, l'Anversois de 27 ans a disparu de la sélection.



Il est réapparu le week-end dernier avec les U21, jouant une heure comme avant-centre face aux Espoirs de Manchester United. Le club trouvera-t-il une solution pour lui cet hiver ?