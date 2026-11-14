L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue
Photo: © photonews
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L'Argentine a disputé son premier match depuis la retraite internationale de Lionel Messi, la nuit passée. Un match amical face au voisin et rival historique, l'Uruguay, qui ne s'est pas passé comme prévu.

L'Argentine doit-elle se préparer à des lendemains qui déchantent maintenant que Lionel Messi (39 ans) a officiellement pris congé de l'Albiceleste ? Lors de la trêve internationale de septembre-octobre, le champion du monde 2022 a fait ses adieux lors d'un ultime match de gala face au Bénin à Buenos Aires. 

Ironiquement, c'était un match bien plus prestigieux qui était au programme la nuit passée, à savoir un derby du Rio de la Plata, l'une des rivalités les plus ancrées dans le football sud-américain. L'Argentine recevait l'Uruguay et s'est inclinée pour cette première de l'après-Messi.

L'Uruguay enchaîne une troisième victoire d'affilée 

L'équipe argentine a cependant été surprise par un Uruguay (désormais coaché par Diego Forlan) très efficace, inscrivant deux buts en trois frappes cadrées, dont un sur un auto-but de Leonardo Balerdi (1-2). 

Les deux buts uruguayens sont tombés en début de seconde période (48e, 53e) ; l'Argentine a tenté de revenir dans le coup et espérait aller chercher un bon résultat après que Julian Alvarez ait réduit l'écart (73e), mais a finalement dû s'incliner.


Pour l'Uruguay, tout va bien sous Forlan, qui remporte là sa troisième victoire d'affilée depuis qu'il a pris en mains la Celeste. 

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