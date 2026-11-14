"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

Plus de quatre mois après la Coupe du Monde, Rudi Garcia a pu prendre du recul sur le parcours des Diabless Rouges. Il expose sa vision de l'élimination contre l'Espagne.

Côté pile, la Belgique a fait patienter le futur Champion du Monde jusque dans les dernières minutes, marquant d'ailleurs le seul but encaissé par les Espagnols lors de la compétition. Côté face, la Belgique était sur un fil pendant toute la rencontre et aurait sans doute 'dû' plier avant pour le dernier match de Rudi Garcia (avec qui la séparation a été actée peu de temps après) sur le banc.

Où notre ancien sélectionneur se situe-t-il par rapport à cela ? "Il y a eu trop de mauvais moments avant le match", commence-t-il dans The Athletic, rappelant que Youri Tielemans et Amadou Onana étaient forfaits. "C'était donc un peu compliqué au milieu de terrain. Mais malgré tout, nous avons très bien joué".

Un plan, mais pas de miracle

L'adversaire était de taille. "Quand ils ont le ballon, c'est difficile de le récupérer. On ne peut pas se permettre de le perdre, mais ça arrive forcément à cause de leur pressing intense. Et puis, ce sont tous des joueurs de haut niveau. Pas des légendes comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, certes, mais pour l'Espagne, l'essentiel c'est l'équipe".

Le staff belge avait étudié la question en long et en large. "J'ai analysé le milieu de terrain : Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, et j'ai élaboré un plan pour les bloquer, surtout Rodri. Nous avons très bien joué. Tactiquement, tout allait bien. Mais une équipe doit gagner".



Les Diables ont dû s'avouer vaincus par plus fort qu'eux. "L'Espagne aligne quasiment les mêmes joueurs que lors de la dernière Coupe du monde. Ils jouent ensemble depuis si longtemps qu'ils jouent presque par cœur, avec le même système et un niveau technique très élevé".