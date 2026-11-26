Senne Lammens a vécu une soirée difficile en Ligue des Champions. Auteur d'une grosse erreur mercredi face au Sporting CP, le gardien belge a vu Manchester United concéder le partage (2-2). Au lendemain de la rencontre, la presse anglaise n'épargne pas l'ancien portier de l'Antwerp.

Senne Lammens a vécu une soirée mouvementée à Lisbonne. Le gardien belge a d'abord repoussé un penalty de Luis Suárez, avant d'en concéder un autre peu après. Son erreur la plus coûteuse est survenue à la 80e minute. Sur un ballon aérien, l'ancien portier de l'Antwerp a relâché sa prise, permettant à Suárez d'égaliser.

La presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

The Sun se montre particulièrement sévère. Le tabloïd britannique attribue un 2 sur 10 à Lammens et juge ses erreurs impardonnables. Le journal ressort aussi la comparaison avec André Onana. Il craint que Manchester United ne se retrouve à nouveau avec des incertitudes au poste de gardien, alors que le Belge avait justement apporté de la stabilité la saison dernière.

The Guardian et The Independent estiment eux aussi que les erreurs de Lammens ont privé Mauricio Pochettino de sa première victoire sur le banc de Manchester United. The Independent va jusqu'à écrire que, par moments, cette rencontre de Ligue des Champions avait des allures de match amateur.

Jamie Carragher s'inquiète pour Lammens

Sur CBS Sports, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher s'est lui aussi montré sévère. "Parfois, face à une telle erreur, on se dit que même un gardien amateur ne la commettrait pas", a-t-il déclaré. L'ancien international anglais s'interroge sur les conséquences de cette soirée sur la confiance de Lammens et se demande combien de temps Manchester United pourra encore s'appuyer sur lui.

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Mauricio Pochettino, lui, a défendu son gardien. L'Argentin a rappelé que les erreurs faisaient partie du jeu et que les défenseurs devaient également prendre leurs responsabilités. Lammens conserve donc le soutien de son entraîneur, mais ses prochaines sorties seront scrutées de près par la presse anglaise.