À deux jours de la réception du Club de Bruges, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie du Standard en conférence de presse. Andi Zeqiri est à nouveau sélectionnable, tandis que la présence de Casper Nielsen reste incertaine.

Après deux victoires consécutives contre Beveren et Lommel, le Standard s'apprête à recevoir le Club de Bruges, le plus gros morceau du championnat, ce dimanche à Sclessin. À deux jours du choc, Vincent Euvrard a ouvert sa traditionnelle conférence de presse en faisant le point sur l'infirmerie des Rouches.

"Par rapport à la semaine dernière, Casper Nielsen pourrait intégrer le groupe", a indiqué le T1 des Rouches. "Il s'est entraîné toute la semaine, mais après hier, il y a eu un petit accroc avec sa cheville."

Casper Nielsen incertain, Andi Zeqiri disponible

"On doit voir où nous mèneront les 24 prochaines heures. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est douteux", a expliqué Vincent Euvrard. "Mais il pourrait être là, car ça fait dix jours qu'il a participé à toutes les séances et son mollet va bien."

Andi Zeqiri est, lui, à nouveau sélectionnable et offrira une option supplémentaire en attaque à Vincent Euvrard, qui peut toujours compter sur le deuxième meilleur buteur du championnat Dennis Ayensa, venu devant la presse quelques minutes avant son entraîneur.



Le Standard reste privé de Josué Homawoo, de Marlon Fossey et de Mohammed El Hankouri. Le retour du défenseur central devrait intervenir pendant la trêve. La saison du capitaine américain est terminée. Et pour le médian marocain... nul ne le sait vraiment.