Le Bayern a perdu sa première place au classement de la Bundesliga au profit du Borussia Dortmund et occupe désormais la deuxième position. Deux points séparent actuellement les deux équipes. Comment Vincent Kompany vit-il cette lutte pour le titre ?

Alors que la saison passée ressemblait plus à une promenade de santé qu'à autre chose en championnat, cette saison, le Bayern doit faire face à un Borussia Dortmund en forme. Les Borussen comptent actuellement 24 points après 10 journées, contre 22 pour le Bayern.

Les deux équipes restent actuellement invaincues en championnat. Le Borussia Dortmund a remporté sept matchs et réalisé trois partages, tandis que le Bayern a gagné six matchs et réalisé quatre partages.

Vincent Kompany est prêt à se battre pour le titre : "Je suis toujours prêt à livrer une lutte difficile pour le titre. Toujours. Lorsque la saison commence, je m'attends systématiquement à une lutte acharnée pour le titre."

"Prenez l'exemple de Leverkusen, qui a récolté 90 points. Pour n'importe quelle équipe du Bayern, toutes générations confondues dans l'histoire du club, cela aurait rendu la course au titre difficile", a-t-il poursuivi en conférence de presse. "Le Bayern n'a peut-être réussi à remporter le championnat avec autant de points qu'une seule fois dans son histoire. Je crois que nous avons atteint une fois les 90 points et une fois les 91 points. Donc, si d'autres équipes évoluent à ce niveau, c'est comme ça."

Le Bayern Munich concentré sur ses propres résultats

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Il veut se concentrer sur ses propres résultats avec le Bayern car, de toute façon, il ne peut pas contrôler ce que font les autres équipes : "Nous nous attendons toujours à ce que les autres équipes soient performantes. Néanmoins, nous restons entièrement concentrés sur nous-mêmes, sur nos propres performances et sur ce que nous pouvons faire. Pour le moment, toute notre attention est portée sur le match contre Hambourg."