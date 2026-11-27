Les tensions se multiplient au Bayern Munich. Joshua Kimmich n'a pas hésité à critiquer ouvertement la direction du club mercredi soir pour sa gestion du dossier Jamal Musiala. Selon Bild, l'international allemand bénéficie du soutien de l'ensemble du vestiaire bavarois.

La situation est quelque peu délicate au Bayern Munich. Plusieurs dirigeants ont publiquement émis des doutes quant à la capacité de Jamal Musiala à retrouver son meilleur niveau en raison de ses problèmes de santé. La question d'une éventuelle réduction de son salaire a également été évoquée. Des déclarations qui n'ont pas du tout été appréciées au sein du vestiaire bavarois.

Le vestiaire du Bayern Munich derrière Joshua Kimmich

Joshua Kimmich n'a pas épargné la direction du Bayern Munich après la défaite face à Lille en Ligue des Champions. "Ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont on communique publiquement à ce sujet. Cela ne doit jamais se faire au détriment d'un joueur", avait-il déclaré.

L'international allemand avait même qualifié cette façon de faire d'inacceptable et d'indigne du Bayern Munich. Et il serait loin d'être le seul à le penser. Selon Bild, ses coéquipiers partagent son avis. Les joueurs estiment que les sujets aussi sensibles que la situation de Jamal Musiala doivent être abordés en interne et non publiquement.

Michael Olise a également fait connaître son avis de manière plus discrète. Le Français a aimé une publication sur Instagram dans laquelle la FIFPRO, le syndicat international des joueurs professionnels, critiquait la communication du Bayern Munich.

Vincent Kompany veut éviter que la situation ne dégénère

Les déclarations de Joshua Kimmich auraient surpris certains membres de la direction bavaroise. Une sanction à l'encontre du milieu de terrain allemand ne semble toutefois pas être à l'ordre du jour.



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Toujours selon Bild, Max Eberl, Christoph Freund et Vincent Kompany seraient favorables à l'idée de ne pas sanctionner le joueur. L'objectif est d'éviter que la situation ne prenne plus d'ampleur.

Jan-Christian Dreesen, le CEO du Bayern Munich, a réagi pour la première fois ce jeudi aux critiques formulées par Kimmich. "Nous voulons nous occuper des personnes, pas parler", a-t-il déclaré selon Sport1. Le dirigeant a également souligné la volonté du club de régler cette affaire en interne.

Cette agitation autour du club tombe particulièrement mal pour Vincent Kompany. Alors que l'entraîneur belge souhaite avant tout se concentrer sur les résultats sportifs de son équipe, il doit désormais composer avec une affaire qui concerne l'un de ses meilleurs joueurs et qui prend de plus en plus de place dans les médias.