Anderlecht s'est imposé sur le score de 1-3 contre l'OFI Crète ce jeudi soir en Europa League. Tawfik Bentayeb, auteur du premier but bruxellois, s'est exprimé au micro de la RTBF après la rencontre.

Grâce à ce nouveau succès en Coupe d'Europe, Anderlecht réalise un joli 9 sur 9 dans la compétition. Cette victoire était primordiale, comme l'a souligné Tawfik Bentayeb : "Bien sûr, c’est une victoire qui était primordiale."

"C’est historique, ça faisait depuis dix ans que le club n’avait pas enchaîné deux victoires à l’extérieur (ndlr : en phase finale européenne). On avait 6 points comme l’OFI Crète, donc on devait gagner ce match pour les dépasser et pour préparer les prochains matchs avec calme et espérer se qualifier le plus rapidement possible", a-t-il poursuivi.

Une première titularisation en Europa League

L'attaquant marocain a connu sa première titularisation en Europa League, un moment qu'il attendait : "J’attendais avec impatience ma première titularisation en Europa League parce que c’est une compétition de prestige."

"Les meilleurs joueurs du monde sont passés par là. Dès que j’ai signé ici, je rêvais de marquer en Europa League. Et franchement, aujourd’hui, c’était une fierté pour moi parce que marquer dans cette compétition, ça reste quand même quelque chose de très bien."

Un duo qui fonctionne avec Mihajlo Cvetkovic

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Il a été aligné aux côtés de Mihajlo Cvetkovic. Un duo qui a bien fonctionné : "C’est notre premier match ensemble. Je pense qu’on a prouvé qu’on pouvait jouer ensemble. Et sur le but, je pense que ce sont des trucs qu’on travaille à l’entraînement. Lorsqu’il m’a mis le ballon, je ne me suis pas posé de question." Un message clair envoyé à Vitor Bruno, qui pourrait prochainement les aligner à nouveau ensemble.