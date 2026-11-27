En manque de temps de jeu à Anderlecht, Tristan Degreef pourrait quitter le Sporting cet hiver. Le milieu offensif de 21 ans ne manque pas de prétendants puisque trois clubs allemands seraient intéressés par ses services.

Selon Sky Sport Deutschland, le Borussia Mönchengladbach, le FC Cologne et le VfL Wolfsburg s'intéressent à Tristan Degreef. Un départ dès le mois de janvier serait même envisageable.

Tristan Degreef pourrait rebondir en Allemagne

Les trois clubs intéressés n'évoluent pas tous au même niveau. Le Borussia Mönchengladbach et le FC Cologne évoluent en Bundesliga, tandis que Wolfsburg joue actuellement en deuxième division allemande.

Tristan Degreef connaît jusqu'à présent une saison particulièrement compliquée. Le milieu de terrain n'a disputé que cinq matchs en Jupiler Pro League. La saison passée, il avait pourtant disputé 34 rencontres en championnat, mais son temps de jeu a considérablement diminué sous les ordres de Vitor Bruno. Un transfert pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu.

Anderlecht va devoir prendre une décision

Anderlecht n'est toutefois pas contraint de laisser partir son jeune talent. Tristan Degreef est encore sous contrat jusqu'à l'été 2028. Les Mauves seront donc en position de force lors des négociations si l'un des clubs allemands passe concrètement à l'action.

Formé à Anderlecht, Tristan Degreef est passé par les RSCA Futures avant d'intégrer l'équipe première. En novembre 2024, il avait notamment inscrit un but important en Coupe d'Europe contre le FC Porto.



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Deux ans plus tard, sa situation a bien changé. Reste à voir si Anderlecht compte lui donner de nouvelles opportunités ou si le club bruxellois sera disposé à le laisser partir lors du mercato hivernal.