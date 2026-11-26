Andoni Iraola, l’entraîneur de Liverpool, s’est exprimé en conférence de presse après la victoire des Reds face au Club de Bruges (0-3). Malgré ce large succès, le technicien espagnol n’a pas hésité à saluer la prestation des Blauw en Zwart.

Liverpool s’est imposé 0-3 au Jan Breydelstadion face à Bruges ce mercredi. Pas d’exploit donc pour les Brugeois, qui rêvaient d’enchaîner un quatrième succès de suite en Ligue des Champions.

La marche était-elle trop haute ? Pas forcément, même si Liverpool est intrinsèquement supérieur. Bruges s’est bien battu avec ses armes.

Andoni Iraola souligne les qualités du Club de Bruges

Andoni Iraola en est conscient et sait que ce n’est jamais facile de jouer contre Bruges : "Oui, je suis très satisfait du résultat et de la prestation dans son ensemble. En voyant le score de 3-0, on pourrait penser que c’était un match facile, mais je ne pense pas que ce soit le cas."

"Nous affrontions une très bonne équipe, qui comptait autant de points que nous en Ligue des Champions avant cette rencontre, qui restait sur une série incroyable et qui marquait énormément de buts", a-t-il ajouté.

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Il est ainsi très heureux de ne pas avoir encaissé de but : "J’accorde donc beaucoup de valeur au fait de ne pas avoir encaissé de but et à cette victoire aujourd’hui."