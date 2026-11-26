Zulte Waregem et le Lierse ont officialisé ce jeudi le prêt du jeune gardien Arnaud Dobbels au club de Challenger Pro League. Une dérogation permet au Lierse de le recruter en dehors du mercato.

Zulte Waregem et le Lierse ont officialisé ce jeudi le prêt d'Arnaud Dobbels. Le gardien de 21 ans rejoint le club de Challenger Pro League jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat.

L'annonce surprend en plein mois de novembre. Le mercato estival est clos depuis plusieurs mois et la fenêtre hivernale ne s'ouvrira que début janvier.

Le Lierse a toutefois bénéficié d'une dérogation qui lui permet de recruter un gardien en dehors du mercato. Le club risquait de manquer de portiers disponibles en raison de plusieurs blessures.

Arnaud Dobbels rejoint le Lierse en prêt

Dobbels n'a encore disputé aucun match officiel avec l'équipe première de Zulte Waregem. Il a toutefois figuré à six reprises sur le banc de l'Essevee.

Les hommes d'Arno Van Den Abbeel occupent la dixième place du classement avec dix points en onze rencontres. Un début de saison mitigé pour une équipe qui espérait se mêler à la lutte dans le haut du tableau.



