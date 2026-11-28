Le Club de Bruges va-t-il encore toucher le jackpot l'été prochain ? C'est une quasi-certitude. Pour Nicolo Tresoldi, bien sûr, mais probablement aussi pour Carlos Forbs.

Formé à Manchester City, Carlos Forbs (22 ans) continue logiquement d'être assez suivi en Angleterre. Après son passage manqué à l'Ajax Amsterdam, l'ailier portugais est en train de révéler tout son potentiel au Club de Bruges cette saison.

Avec 5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, mais surtout 2 buts et 3 assists en 5 matchs de Champions League, Forbs a en effet attiré les regards. Récemment, des rumeurs faisaient état d'un intérêt d'Arsenal, qui a déjà dépensé 40 millions d'euros l'été dernier pour Christos Tzolis.

Plusieurs clubs anglais suivent Carlos Forbs

Le Grec donne pleine et entière satisfaction aux Gunners, qui pourraient donc réitérer l'expérience. Mais selon teamTALK, Arsenal ne serait pas forcément intéressé par Forbs : la raison pour laquelle des scouts londoniens ont été vus au Jan Breydel ces dernières semaines était surtout pour superviser Nicolo Tresoldi.

D'autres clubs anglais, cependant, sont bel et bien sur les rangs pour l'international portugais. Il s'agirait d'Aston Villa et de Newcastle United, qui suivent Carlos Forbs depuis un certain temps maintenant.



Carlos Forbs est évalué à 23 millions d'euros par Transfermarkt et est encore sous contrat à Bruges jusqu'en 2029. Le Club aura donc la main en cas de négociations l'été prochain.