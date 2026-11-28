Jean Butez a fait du chemin depuis Mouscron. Le gardien français avait impressionné à l'Antwerp par ses réflexes et ses qualités au pied, et a depuis poursuivi sa carrière en Italie. À Côme, l'ancien numéro un du Great Old a passé un cap et est même devenu international français.

Lors d'une interview accordée à DAZN, Jean Butez raconte sa nouvelle vie à Côme et notamment son développement sous la houlette de Cesc Fabregas, dans une équipe qui est devenue l'une des sensations du football européenc ette saison.

"Fàbregas a été très important pour moi. Il a une vision du football différente de celle des autres entraîneurs. Il nous aide à progresser chaque jour et il est fantastique dans sa communication. Il est essentiel pour tout le monde", explique Butez.

Grâce à ces progrès en club, l'ancien gardien de l'Excel Mouscron et de l'Antwerp est rapidement devenu l'un des portiers les plus en vue d'Italie, au point d'être appelé en équipe de France. La consécration pour le Lillois.

Coaché par Zidane, face à Mbappé

Butez a pu y découvrir les méthodes de Zinedine Zidane. "Être entraîné par Zidane en équipe nationale, c'est ce qu'il y a de mieux. Malgré son immense statut, il vous met à l'aise grâce à son humilité. Il vous donne confiance et peut vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même".



L'ancien gardien de l'Antwerp a également livré une anecdote au sujet de Kylian Mbappé. L'attaquant lui rendait ainsi la vie particulièrement difficile à l'entraînement. "Mbappé est un tueur et il est incroyablement fort mentalement. Chaque fois que nous nous entraînons avec la France, il marque contre moi. Il place toujours le ballon tout près du poteau. C'est un honneur de partager le terrain avec lui."