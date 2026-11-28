Josué Kongolo (20 ans) a récemment connu sa première sélection avec les Diables rouges. S’il n’a pas eu l’occasion de monter au jeu, le défenseur de Genk garde un excellent souvenir de cette découverte de l’équipe nationale.

Le jeune défenseur a directement pris place sur le banc lors de la rencontre face à la Turquie, sans toutefois pouvoir fêter ses débuts internationaux. « On espère évidemment pouvoir obtenir du temps de jeu, mais cette expérience était déjà inoubliable en soi », raconte-t-il dans un entretien accordé au Belang van Limburg.

C’est surtout le niveau affiché à l’entraînement qui a impressionné Josué Kongolo, habitué de l'équipe nationale Espoirs. La vitesse d’exécution et la précision exigées lui ont demandé un petit temps d’adaptation.

Kongolo marqué par le calme des Diables Rouges

Une passe de Kevin De Bruyne l’a notamment marqué. S’entraîner aux côtés du maître à jouer belge et de Leandro Trossard, deux joueurs qu’il a longtemps admirés, avait quelque chose de particulier. « On se dit quand même : "Waouh, je me retrouve soudain sur le terrain avec eux." »

Kongolo retient également la sérénité qui règne au sein du groupe des Diables rouges. Face à la Turquie comme contre l’Italie, les Belges ont été menés au score, sans que cela ne perturbe leur équilibre ni ne les empêche de l'emporter au final.

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« Ils ont continué à jouer comme le demandait le sélectionneur, comme si de rien n’était », souligne le défenseur. Une première expérience particulièrement enrichissante, même sans la moindre minute de jeu.