Christian Burgess a donné davantage d'explications sur la façon dont il s'est blessé à la cheville. Le défenseur de La Gantoise, âgé de 35 ans, est écarté des terrains depuis un certain temps en raison d'une fracture de la cheville et devra encore observer plusieurs mois de revalidation. Son retour sur les terrains est pour l'instant prévu en février.

Christian Burgess s'est blessé lors d'un entraînement, sans le moindre contact avec un adversaire. Il a mal posé son pied et s'est alors trop étiré la cheville. "Au départ, je pensais peut-être pouvoir encore jouer le lendemain. Mais j'ai immédiatement ressenti une douleur aiguë. J'ai tout de suite compris que c'était grave", raconte-t-il dans Het Nieuwsblad.

Des examens plus approfondis ont révélé que l'extrémité de son tibia s'était cassée et avait fini dans l'articulation de la cheville. Une opération était donc nécessaire. Burgess a de nouveau été opéré la semaine dernière afin de nettoyer l'articulation. Une blessure antérieure survenue lors d'un match a peut-être joué un rôle, même si cela n'est pas certain.

Christian Burgess loupe son retour au Parc Duden

Désormais, Burgess espère retrouver le terrain d'entraînement en janvier, avec l'objectif d'être apte à jouer à la mi-février. "Si cela peut aller plus vite, tant mieux, mais c'est ce que le chirurgien a dit après l'opération. Il faut surtout attendre maintenant", explique-t-il.

Bien sûr, cette blessure prive l'Anglais d'un match très important pour lui : ce dimanche, La Gantoise se rend à l'Union Saint-Gilloise, un match marqué d'une pierre blanche sur son calendrier depuis des mois. Il sera bien au Parc Duden, mais pas sur le terrain.



"Depuis mon arrivée à Gand, je me réjouissais de revenir au Parc Duden fin novembre et de revoir tout le monde. Malheureusement, ce ne sera qu'en tant que spectateur, avec ma femme", relativise le défenseur central qui a fait les beaux jours de l'USG.