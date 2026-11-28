Le PSV Eindhoven voudrait tenter de recruter Ardon Jashari en janvier. Le club néerlandais considère le milieu de terrain suisse comme une priorité et envisage un prêt avec option d'achat. Un départ lors du mercato hivernal n'est pas encore acté, mais cette piste devient de plus en plus concrète.

Selon Sky Sports, les Néerlandais ont déjà pris contact avec l'entourage de l'international de 24 ans afin de se renseigner sur sa situation contractuelle. Pour Jashari aussi, un nouveau défi pourrait constituer une option intéressante. Un départ en janvier n'est pas encore acquis, mais il est envisagé avec une insistance croissante.

Un temps de jeu limité à l'AC Milan

À l'été 2025, Jashari a quitté le Club de Bruges pour l'AC Milan contre une indemnité de transfert estimée à 36 millions d'euros. En Belgique, il avait impressionné par ses solides prestations au milieu de terrain et avait même remporté le Soulier d'Or.

Son adaptation à Milan s'est avérée moins fluide. Une grave blessure l'avait empêché de s'installer dans l'équipe et, cette saison également, il doit régulièrement se contenter d'une entrée en jeu. En Serie A, il a disputé dix rencontres jusqu'à présent, dont seulement trois comme titulaire.

Le PSV y voit une opportunité

Jashari reste néanmoins un profil intéressant pour le PSV. Le Suisse a encore montré ces derniers jours ce dont il était capable : contre Frosinone, il a inscrit son premier but de la saison en championnat lors d'une large victoire 5-1. Il a également déjà reçu du temps de jeu en Europa League.



Le PSV espère l'attirer à Eindhoven via une formule de prêt assortie d'une option d'achat. Le club néerlandais n'est toutefois pas seul : d'autres équipes suivent également sa situation à Milan.