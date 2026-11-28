Aurélien Scheidler s'épanouit à la pointe de l'attaque de Charleroi. Comme toute l'équipe, il adhère au mangement de Mario Kohnen.

Avec sept buts en onze matchs de championnat, Aurélien Schediler battra très certainement son bilan de la saison dernière (neuf réalisations). Bénéficiant de plus d'occasions de se montrer dans le rectangle, en plus de son travail au service de l'équipe, le Français incarne le bon début de saison du Sporting.

Le staff y est forcément pour quelque chose : "Mario Kohnen est franchement un top coach… et un top mec ! Je le connais depuis Dender, où il était T2 de Vincent Euvrard", explique Scheidler dans un entretien accordé à la RTBF.

Mario Kohnen a trouvé le bon dosage

"Humainement, il comprend les joueurs, il sait garder un groupe connecté. Ses principes de jeu sont simples : tout le monde les comprend vite", poursuit-il.

La comparaison avec Rik De Mil s'impose d'elle-même : "Avec Rik, qui est aussi un super coach, les joueurs étaient plus bridés, les rôles étaient plus précis. Mais un joueur a besoin de liberté. Car s’il est trop bridé, il peut bloquer".



Mais ne vous y trompez pas : Scheidler garde son ancien entraîneur très haut dans son estime. C'est d'ailleurs De Mil qui avait insisté pour l'attirer au Mambourg : "J'avais fait un très bon match avec Dender contre Charleroi, et après ça, Rik n’a fait que me téléphoner pour que je vienne. C’était très flatteur".