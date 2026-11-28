Kevin De Bruyne pourrait manquer la rencontre du Napoli ce week-end. Le Diable Rouge était absent de la séance d'entraînement de son équipe vendredi matin.

Après avoir vécu une saison 2025-2026 frustrante en raison de blessures à répétition qui l'ont empêché d'acquérir du rythme, Kevin De Bruyne semble avoir trouvé la recette pour rester en bonne forme cette saison.

S'il n'a été titulaire que 6 fois sur 12 en Serie A, le Belge n'a manqué aucun match, était titulaire à chaque rencontre de Champions League et a été brillant avec les Diables Rouges.

Pas de Kevin De Bruyne à l'entraînement vendredi

Maximiliano Allegri, malgré quelques petits accrochages avec son joueur, sait donc comment le gérer au mieux. Et le premier match manqué par KDB sera peut-être pour ce dimanche. Le Napoli a en effet confirmé que ce vendredi, De Bruyne a manqué l'entraînement collectif en raison d'une surcharge physique.

Quelques jours plus tôt, Kevin De Bruyne était titulaire contre son ancien club, Manchester City ; il a disputé 75 minutes pour l'occasion. Cette absence n'était donc peut-être liée qu'à un repos bien nécessaire.

Reste à voir si le Diable Rouge sera dans le groupe des Partenopei pour le déplacement de ce dimanche (15h) à Sassuolo. Allegri pourrait décider de le faire démarrer sur le banc, comme c'est déjà arrivé souvent cette saison en Serie A.



