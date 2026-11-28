La carrière fascinante de Didier Lamkel Zé continue de prendre des tours inattendus. Alors qu'il était à l'essai en Pologne, l'ailier camerounais devrait finalement... retourner en Chine.

Êtes-vous à jour dans la série des pérégrinations de Didier Lamkel Zé ? Si vos dernières informations datent de sa signature au Koweït, en janvier dernier, vous avez raté quelques épisodes. L'attaquant camerounais n'aura au final pas joué une seule minute pour le Kazma SC, et cherchait un nouveau défi depuis cet été.

Récemment, Lamkel Zé était en test en Pologne, au Radomiak Radom. Un club qui joue son maintien en Ekstraklasa et se cherchait donc du renfort offensif, mais la forme physique de l'ancien attaquant de l'Antwerp et de STVV n'a pas convaincu.

Didier Lamkel Zé de retour en Chine ?

Après quelques semaines d'essai, infructueuses, Didier Lamkel Zé devait donc se trouver un nouveau port d'attache. Contrairement à ce que renseigne encore Transfermarkt à ce jour, le Camerounais n'est plus sous contrat au Kazma SC.

Et désormais, Lamkel Zé pourrait bien retourner dans l'un des clubs où il a connu le plus de succès récemment. Selon des informations en provenance des médias chinois, il devrait en effet faire son retour au QD Hainiu.

L'ancienne sensation du Bosuil avait brillé à Qingdao, inscrivant 8 buts et délivrant 2 passes décisives en 13 matchs : le club lui devait en bonne partie son maintien en D1 chinoise. Mais Didier Lamkel Zé avait claqué la porte pour cause de retards de paiement en début d'année.



