La Jupiler Pro League a la réputation d'être un véritable cimetière d'entraîneurs. Mais le championnat de France, cette année, n'a rien à lui envier. Franck Haise, entraîneur du Stade Rennais, a pris la porte : il était, avec Luis Enrique, le seul encore en poste depuis la saison passée.

Luis Enrique, double vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, est désormais le dernier entraîneur encore en poste par rapport à la saison passée en Ligue 1. L'Espagnol est à Paris depuis 2023, tandis qu'autour de lui, le championnat de France passe les entraîneurs à la moulinette.

La dernière victime de ces chaises musicales à la française, c'est Franck Haise, le coach du Stade Rennais. La défaite des Bretons au NEC Nimègue, en Coupe d'Europe, lui a été fatale et le Français de 55 ans a pris la porte après une série de cinq matchs sans victoire.

La Ligue 1, cimetière d'entraîneurs

Une décision étonnante car Haise a ramené le Stade Rennais en Coupe d'Europe, et obtenait encore de très bons résultats cette saison en Ligue 1 jusqu'à il y a peu. Mais les premiers écueils de la saison auront été suffisants pour que la direction s'en sépare.

Les têtes tombent ces dernières semaines en championnat de France : avant Franck Haise, Didier Digard (Le Havre), Yannick Cahuzac (Lens) et Hugo Oliveira (Strasbourg) ont pris la porte. Du côté de Lens, c'est même le second licenciement en deux mois puisque Dino Toppmöller avait reçu son C4 en septembre.



Paulo Fonseca, lui, a quitté début novembre l'Olympique Lyonnais pour le Sporting Portugal, s'ajoutant à la liste des coachs en poste la saison passée et désormais plus sur les bancs de Ligue 1. Mais quand on constate l'instabilité du job d'entraîneur en France, on commence à comprendre les raisons du Portugais...