Demain soir, le Standard sera face à un sacré challenge contre le Club de Bruges. Comme cela a souvent été le cas ces dernières années à Sclessin, Vincent Euvrard et Dennis Ayensa veulent faire vivre un match mémorable aux supporters.

Meilleur buteur du Standard, Dennis Ayensa est apparu déterminé en conférence de presse : "Le Club de Bruges est la meilleure équipe du pays ces dernières années. J'ai vu certains de leurs matchs, c'est incroyable"

"Quand ils marquent un but, ils vont directement pousser pour le deuxième, le troisième et ainsi de suite, en osant le un-contre-un sur tout le terrain. Il va falloir être agressif, presser, ne pas les laisser jouer, on aura besoin de notre meilleure performance pour avoir une chance de les battre. Mais je suis confiant : on peut le faire", poursuit l'attaquant iranien.

Ne pas dénaturer son jeu

Vincent Euvrard embraie : "Comment battre Bruges ? En jouant notre jeu. On a construit une certaine identité, un certain ADN avec cette équipe. Grâce à ça, on a livré quelques très bons matchs, notamment à Sclessin où on a excité les supporters avec la manière et le style de jeu qui combinent les valeurs du club avec un produit footballistique de bonne qualité technique".

L'entraîneur liégeois insiste : "Il faut jouer ton propre jeu. Ce sera quelque chose de très important, jouer avec de l'énergie, de l'intensité et de la passion. Être aussi très audacieux, courageux. Être décisif dans les deux rectangles, profiter des moments forts, des occasions que tu peux créer, prendre tes moments, avoir une grosse performance collective mais aussi individuelle. Sclessin devra jouer son rôle de douzième homme, et même de treizième ou quatorzième homme".

Le Standard veut faire perdre pied au Club

Tout le monde sera mobilisé : "Les attaquants devront faire la différence en étant efficaces, les défenseurs devront être très attentifs. Bruges est premier dans toute une série de paramètres offensifs. Ils ont aussi un très bon gardien. Ils ont la capacité de contourner un pressing haut, plus que les autres équipes, de moins vite perdre la balle, d'être plus précis dans leurs passes et te repousser, de t'étouffer".



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"Un de nos principes fondamentaux est que quand l'adversaire est autour de notre rectangle, c'est collectivement qu'on défend. Demain, ce sera la même chose. En ça, on ne s'adaptera pas à Bruges l'idée reste la même. On connaît les qualités de chaque adversaire, on l'étudie, mais c'était pareil le week-end dernier à Lommel. Je ne veux pas voir un Standard passif mais proactif et qui joue comme dans beaucoup d'autres matchs", poursuit Euvrard.

Avant de conclure : "Mais il faudra particulièrement surveiller les joueurs qui représentent un danger comme Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi ou Hans Vanaken, qui est partout sur le terrain et qui sait ce dont leur jeu a besoin".