Si l'Antwerp venait à perdre ce dimanche face à Anderlecht, il est possible que ce soit le dernier match pour Marvin Compper à la tête du Great Old. Le Néerlandais a déjà reçu beaucoup de crédit depuis le début de la saison, mais les résultats ne suivent pas.

Avec 12 points pris en 12 journées de championnat, l'Antwerp vit une saison très compliquée. Le Great Old est en pleine phase de reconstruction, avec de nouveaux investisseurs et une nouvelle direction, mais à moins de la moitié du championnat, il déjà acquis qu'il végétera dans le ventre mou de la D1A plutôt que de viser les tickets européens.

Marvin Compper avait reçu la lourde tâche de mener cette jeune équipe anversoise, et peine à y apposer sa griffe. "Ca ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas de la Playstation. Il faut apprendre, donner des directives. Surtout, il faut que nous trouvions de la constance", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Marvin Compper sous pression face à Anderlecht ?

Compper sait qu'il sera sous pression ce week-end avec la réception du RSC Anderlecht. La victoire n'est peut-être pas une obligation absolue mais une défaite pourrait lui être fatale... même si le Néerlandais relativise. Selon lui, cette pression ne vient pas du club.

"Je remarque qu'en Belgique, la pression est surtout extérieure au club", pointe l'entraîneur du Matricule 1. "Elle ne vient pas vraiment de l'intérieur. Bien sûr, vous avez le droit de mettre la pression, mais j'ai la sensation que parfois, c'est plus subjectif qu'objectif".

La Jupiler Pro League n'est en tout cas pas réputée pour sa patience envers les entraîneurs qui ne parviennent pas rapidement à obtenir des résultats. "Mais comment voulez-vous qu'un club construise quelque chose en trois mois ? Je suis arrivé une semaine avant le début du championnat", rappelle Marvin Compper.



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"Nous partions avec du retard, et nous essayons toujours de rattraper ce retard. Ce n'est plus possible d'installer les bases, donc nous avons choisi une voie et essayons d'obtenir des résultats dans cette voie".

Du côté de la direction, la pression pourrait en tout cas aussi venir du fait que pour Wouter Vandenhaute, battre Anderlecht aurait une saveur particulière. "J'en ai parlé avec lui, ce que nous nous sommes dits restera entre nous. Mais il n'a pas non plus spécialement insisté là-dessus", assure Compper. "Comme tout le monde, il aimerait que nous prenions plus de points et sortions de la colonne de droite : c'est l'objectif".