En plus de l'élimination, des motifs d'inquiétude pour Charleroi

Comme si la déception ne suffisait pas, le Sporting a vu deux de ses titulaires quitter la pelouse de Zulte Waregem en boîtant.

La première mauvaise nouvelle de la soirée est tombée après moins de 20 minutes de jeu pour Charleroi, au Stade Arc-en-Ciel. Percutant en début de match, Mamadou Fall s'est blessé et a dû céder sa place à David Henen.

Conséquence d'un calendrier chargé?

Même chose pour Marco Ilaimaharitra en fin de match. Karim Belhocine était, forcément, inquiet à l'issue du match. "Mamadou est touché aux adducteurs tout comme Marco, qui a ressenti la même gêne qu'à Anderlecht. J'espère que ce n'est pas trop grave."

Des blessures qui tombent, en tout cas, dans une période chargée: "Les matchs s'enchaînent. Le championnet et la Coupe sont faits comme ça. On préférerait peut-être que le calendrier soit un peu mieux géré. Mais c'est comme ça. Il y a des équipes qui ont un calendrier encore plus chargé. Et c'est à nous de gérer au mieux l'enchaînement", estime Steeven Willems.