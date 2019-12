Vercauteren : "À Anderlecht, on ne peut pas dire que le Club est le grand favori"

Ils sont peu à voir Anderlecht s'imposer face au Club de Bruges. Chez les Mauves, ils sont conscients que les Blauw en Zwart sont supérieurs, mais ils espèrent un exploit.

Tout le monde parle de match de l'année pour Anderlecht. Cependant, nous pouvions prévoir à l'avance que Frank Vercauteren ne serait pas de cet avis. "Tous les matchs d’Anderlecht sont les matchs de l’année car ils sont tous importants. Sur papier et dans les journaux, c'est le match le plus important de l'année pour nous, pour moi c'est différent. On veut aller le plus loin dans cette compétition. Si nous sommes éliminés, nous serons évidemment très déçus mais ça ne changera pas notre motivation pour le reste du championnat. Une qualification ne serait pas considérée comme un tournant. C’est plutôt une étape pour la suite de la saison qui donnerait une motivation supplémentaire", a souligné le T1 des Mauves.

Grand favori?

Le Club reste le grand favori, même s'il joue en déplacement. "Le Club de Bruges est le grand favori? C’est quoi être favori ? C’est toujours sur le papier, mais c’est sur le terrain que ça doit se démontrer. Puis pouvons-nous dire cela à Anderlecht? Non, nous ne pouvons pas. Nous connaissons leurs qualités et nous savons sur quoi travailler pour mettre Bruges en difficultés ce jeudi", a conclu Vercauteren.