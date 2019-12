Junior Edmilson rencontre le Président du PSG

A l'occasion de la Coupe du Monde des Clubs qui se tient actuellement à Doha, le Président du PSG est revenu dans son pays natal.

Plusieurs célébrités profitent de la compétition pour être de passage dans ce pays qui est devenu le paradis de certains footballeurs et hommes d'affaires richissimes. Junior Edmilson y réside aussi puisqu'il joue pour Al Duhail depuis un an et demi.

Actif et friand des réseaux sociaux, le natif de Liège n'hésite pas à partager son humeur et des photos de son aventure au Qatar.

Ce jeudi, il a publié une photo sur Twitter où on l'aperçoit en compagnie de Nasser al-Khelaïfi, le Président parisien. David Beckham était également présent pour assister aux demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs.