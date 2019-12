Quelles sont les équipes qui ont reçu le plus de penaltys cette saison ?

Après 19 journées de championnat, certaines tendances peuvent clairement ressortir. C'est notamment le cas du nombre de penaltys accordés pour chaque équipe.

Ces chiffres ne sont bien évidemment pas uniquement amputables aux seules décisions arbitrales. Ils sont aussi liés au style de jeu et à la domination d'une équipe tout autant qu'aux faits de match. Certains arbitres sont aussi plus enclins que d'autres à signaler des fautes dans la surface de réparation.

L'Antwerp est de loin le club qui a obtenu le plus de penaltys cette saison. Le Matricule 1 a pu en tirer 9 durant ce championnat. Ils en ont inscrit 8, dont 5 convertis par Mbokani qui en a également raté un.

La deuxième équipe à en avoir reçu le plus est La Gantoise qui en a converti 4 sur 5. Ensuite viennent plusieurs clubs qui ont tiré quatre tirs au but : Anderlecht, Zulte Waregem et Mouscron.

Les joueurs de Bruges qui pouvaient souvent frapper seuls aux 11 mètres lors des dernières saisons n'ont pu le faire qu'à trois reprises alors qu'ils ont déjà disputé 18 rencontres. Il en est de même pour le Sporting de Charleroi. Vanaken et Perbet en ont tous les deux manqué un.

Autre surprise dans ce classement : le Standard. Les rouches ont eux aussi botté trois penaltys cette saison. Mais les Standarmen n'en ont converti qu'un seul. Mpoku et Emond en ont chacun loupé un.

Enfin, une seule équipe ne s'est vu accorder aucun tir au but cette saison. En effet, aucun Eupenois n'a encore eu l'occasion de se présenter seul face au gardien adverse.