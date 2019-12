🎥 Liverpool est sacré Champion du Monde des clubs !

Sans surprise, mais avec pas mal de difficultés durant le tournoi, Liverpool et Flamengo se retrouvaient en finale du Mondial des Clubs à Doha (Qatar).

Dans des compositions classiques (sans Origi, sur le banc), Firmino se mettait en évidence dès la 2e minute, bien lancé dans le dos de la défense. Mais l'attaquant brésilien ne cadrait pas sa frappe. Liverpool prenait immédiatement les choses en main et se montrait dangereux avec trois occasions nettes, avant de voir Flamengo revenir dans le coup. A la demi-heure notamment, Bruno Henrique répondait aux attaques des Reds d'une frappe puissante sortie en corner.

Après la pause, Firmino à nouveau se montrait dangereux d'entrée. Le Brésilien s'emmènait le ballon au point de pénalty et sa frappe du gauche était repoussée par le poteau droit. Flamengo se montrait ensuite dangereux via Gabriel Barbosa dont la tentative du gauche obligeait Alisson à se détendre. Les actions dangereuses s'enchainaient des deux côtés jusqu'à la fin de match et une occasion franche d'Henderson dont la reprise puissante sur un service de Salah, était claquée par Alves.

Alors qu'on se dirigeait vers les prolongations, les Reds obtenaient un pénalty dans les arrêts de jeu, suite à un accrochage de Rafinha sur Sadio Mané. Mais finalement, à la stupeur des Reds, l'arbitre revenait sur sa décision après avoir consulté la vidéo.

Prolongations

Dès le début de la première période de la prolongation, les Reds ouvraient finalement le score. Sur un contre de Mané, le Sénégalais altruiste servait parfaitement Firmino, dont le crochet lui permettait de mettre deux joueurs dans le vent, avant de pousser le ballon au fond des filets. La hausse de rythme de Liverpool a payé, face à des Brésiliens dominés physiquement. Après la pause, Liverpool (et Origi monté à la place de Firmino) se contentait de gérer mais Flamengo jetait tout dans la bataille et Lincoln au point de pénalty, manquait l'égalisation de très peu en envoyant le ballon au dessus du but.

Finalement, Liverpool l'emporte et est Champion du Monde des Clubs pour la première fois de son histoire.