Gavory fait son mea-culpa sur le but égalisateur

A l'assist sur le but d'ouverture, le latéral gauche français regrettait le 1-1 inscrit par les Waeslandiens.

"C'est une énorme déception puisqu'on perd encore après avoir mené, on manque d'efficacité dans les deux rectangles. En deuxième mi-temps, le plan était d'essayer de continuer à jouer pour en mettre un second, en faisant attention derrière."

De nouveau sans réussite. "Nous étions moins haut, on gardait moins bien les ballons. Etre à dix pendant une heure, ça joue, mais il faut être plus solide malgré tout. C'est bien dommage car à onze contre onze, on était bien en place, on dominait et on les mettait en difficulté en sachant trouver la profondeur."

Le 1-1 change évidemment tout, et Nicolas Gavory s'en veut. "Il y a une faute de marquage de ma part, j'aurais dû être plus à l'intérieur. C'est un problème d'alignement par manque de concentration. C'est très décevant."