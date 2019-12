Ricardo Sa Pinto remercié par Braga

L'ancien coach du Standard de Liège s'est fait remercier ce lundi après-midi. Le natif de Porto, ville proche de Braga, s'était fait licencier par le Legia Varsovie plus tôt dans l'année. Il avait retrouvé un club d'un meilleur niveau cet été mais l'aventure se termine déjà pour le Portugais de 47 ans.

Pourtant, Sa Pinto a qualifié Braga en 16ème de finales de l'Europa League ; les Portugais affronteront les Rangers en février. En championnat, en revanche, c'est plus compliqué pour Braga. Ils sont huitièmes avec 18 points, soit 6 de retard sur la première place qualificative pour la Coupe d'Europe.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



