Les fêtes hivernales ne découragent pas les supporters du Standard

Le Standard de Liège jouera son dernier match de l'année jeudi soir contre La Gantoise. Un match important pour le haut du classement. Les supporters du Standard l'ont bien compris.

Ils devraient à nouveau être présents en masse pour assister à la rencontre contre les Buffalos. On sait que le Standard compte énormément d'abonnés et qu'il est d'autant plus difficile en période de fêtes d'estimer l'assistance réelle.

En tout cas, tous les tickets pour ce match sont vendus, comme l'indique le site internet du club ce jeudi. Les guichets seront donc fermés le jour du match.

Reste à savoir si les abonnés se déplaceront en masse également. Il n'y aura plus de match à Sclessin pendant près d'un mois, après la réception des Buffalos. Pour la reprise, les Rouches iront à Malines puis recevront Ostende le 24 janvier.