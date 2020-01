Officiel : Après 26 ans passés avec Nike, Boca Juniors change d'équipementier

Après avoir annoncé le retour de Miguel Angel Russo hier, Boca a communiqué une autre nouvelle importante.

Après 26 ans passés avec Nike, Boca Juniors a décidé de changer d’équipementier et de passer chez Adidas. L’emblématique club argentin, où évolue notamment Daniele De Rossi et Carlos Tevez aurait signé un contrat faramineux qui porte sur 10 ans et dont le montant n’a pas été dévoilé.

Boca a officialisé la nouvelle ce 1er janvier par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Twitter.