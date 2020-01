Hulk de retour en Europe ? Le Brésilien aurait tranché

Hulk va-t-il faire son retour en Europe, à 33 ans ? Le Brésilien, payé rubis sur ongle, arrive en fin de contrat en Chine en 2020.

L'Espanyol Barcelone rêve de faire revenir Hulk en Europe. Mais l'international brésilien de 33 ans (48 sélections, 11 buts), qui évolue au Shanghai SIPG et y touche environ 20 millions d'euros annuels, ne semble pas décidé à changer d'air : en fin de contrat en 2020, il s'en est ouvert à Globoesporte. "Je termine mon contrat en 2020 mais il y a une année en option", révèle-t-il. "Je veux faire la meilleure saison possible collectivement et individuellement".

Rappelons que la nouvelle restriction de salaire placée par la Super League ne touche pas Hulk, arrivé en 2016 en Chine : le plafond salarial de 3 millions d'euros ne concerne que les contrats futurs et ne modifie en rien ceux signés précédemment par les stars du championnat. Oscar, Hulk, Dembélé et Carrasco peuvent donc toucher leur salaire mirobolant jusqu'au terme de leur contrat actuel ...