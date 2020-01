🎥 "Des objectifs à atteindre": le discours de Vincent Kompany en stage

"Nous avons des objectifs à atteindre qui ne doivent pas être atteints en six mois, ou en trois mois, ou en playoffs 1: oubliez ça", commence le capitaine anderlechtois.

Vincent Kompany maintient le discours qu'il a toujours eu depuis le début de saison: "Nous avons des objectifs à atteindre en tant qu'équipe et, en tant qu'équipe, ça prendra le temps que ça prendra, nous devons juste poursuivre sur cette voie, jusqu'au bout", conclut-il.

#CampMauve Day 1 - En we vliegen er meteen in 💪💜 Et nous donnons directement le maximum ⚽🔥 #RSCA #COYM pic.twitter.com/gA3gZTm0us