🎥 But de l'année en Pro League: ils ne sont plus que trois en lice!

Une talonnade somptueuse et deux frappes surpuissantes: trois réalisations sont encore en course pour le titre de But de l'année, mercredi soir, au Gala du Soulier d'Or.

Hans Vanaken favori (avec Mbokani) pour le titre suprême, Philippe Clement candidat numéro 1 pour le titre d'entraîneur de l'année... Comme l'an dernier, les Blauw en Zwart pourraient faire une nouvelle razzia sur les récompenses du gala du Soulier d'Or. Et ils pourraient y ajouter le But de l'année puisque deux Brugeois sont nominés. La frappe de Clinton Mata Onze buts avaient été sélectionnés, ils ne sont désormais plus que trois en course. Clinton Mata n'a marqué qu'une seule fois, en championnat, en 2019, mais sa frappe contre la Gantoise, en playoffs 1, avait marqué les esprits. Le boulet de canon de Lamkel Zé Didier Lamkel Zé a, lui aussi, régalé les amateurs de tirs à distance, avec ce missile envoyé dans la lucarne de Sébastien Bruzzese, le 26 octobre dernier. La talonnade "à la Suarez" de Dennis Quelques jours après la fantastique talonnade de Luis Suarez contre Mallorca, Emmanuel Dennis s'était mis en tête de tenter le coup. "Sa talonnade m'a inspiré", confirmait le Nigérian à l'issue de la rencontre contre Malines, mi-décembre. Suffisant pour participer à la fête du Soulier d'Or? Réponse ce mercredi.