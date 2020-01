Ces joueurs de Pro League prêts à franchir un cap selon Simon Mignolet

Simon Mignolet dresse la liste des stars du championnat qui pourraient briller à l'étranger.

De retour en Pro League depuis le début de saison, Simon Mignolet estime que pas mal de joueurs ont le niveau pour jouer plus haut que le championnat belge. "Au Club de Bruges, je pense à Clinton Mata, Simon Deli, Eduard Sobol, Krépin Diata ou encore Hans Vanaken", explique-t-il au Nieuwsblad. "Dans les autres équipes? Je dirais Roman Yaremchuk, Jonathan David et peut-être Sander Berge."

Mais la liste du gardien brugeois ne s'arrête pas là. "Lamkel Zé peut probablement passer un cap également. Et Zinho Vanheusden pourrait lui aussi, à terme, jouer un cran plus haut. À Anderlecht, je pense à Hendrik Van Crombrugge et à Elias Cobbaut. Et Albert Sambi Lonkonga? Je ne l'ai pas encore assez vu cette saison pour savoir s'il peut devenir un top joueur", conclut le Limbourgeois.