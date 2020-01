La Pro League s'engage à soutenir "Tous sur le terrain"

La Pro League essaye de soutenir un maximum les projets sociaux qu'elle estime importants. Une partie des amendes infligées aux clubs est réinvestie dans ces projets.

Ce jeudi, la Pro League annonce un nouveau partenariat avec "Tous sur le terrain". Leur objectif est d'intégrer socialement les demandeurs d'asile et les réfugiés grâce au football.

Sur son site, la Ligue a détaillé son soutien : "La Pro League soutient ce projet et son objectif d'utiliser le sport comme un moyen de promouvoir l'inclusion. « Tous sur le terrain » répond à diverses questions des clubs de football, des centres d'accueil et d'autres organisations sociales afin d'intégrer les réfugiés et les demandeurs d'asile au sein des clubs de football".

"Cette saison, le projet se concentrera notamment sur l'apprentissage du néerlandais et du français chez les enfants au moyen d'un dictionnaire consacré au football. En outre, la Pro League, la Fédération belge de football, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF soutiennent également des initiatives relatives au football féminin et d'autres opportunités d'intégration des réfugiés en tant que bénévoles (stewards,...) dans la famille du football".