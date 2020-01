Un champion de Belgique sans trophée au Soulier d'Or: "Troublant"

Les grands oubliés du Gala du Soulier d'Or? Les champions de Belgique en titre.

Une razzia brugeoise et un peu de place pour Anderlecht, avec une récompense pour Yari Verschaeren: outre Jonathan David, à qui on promettait le titre d'Espoir de l'année, les Genkois sont les grands déçus du Soulier d'Or.

Pas la moindre récompense pour les champions en titre? C'est assez rare que pour être souligné. Et "un peu troublant" pour Dimitri De Condé. "L'an dernier, on nous disait que nous ne méritions pas de récompense parce que nous n'étions pas encore champions, cette fois, nous sommes champions en titre, mais nous n'avons pas de récompense."

Un fait qui s'explique, notamment, par les départs des éléments forts du titre, comme Leandro Trossard et Ruslan Malinovskyi. Mais pas question pour Dimitri De Condé d'en faire une obsession. "Nos prestations en tant qu'équipe restent plus importantes, mais ce sont les joueurs qui ne comprennent pas trop et notamment les joueurs étrangers qui me demandent comment fonctionne l'élection", conclut-il.