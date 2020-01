🎥 Le départ prometteur d'Antoine Colassin: "Content pour le but, mais frustré"

Le jeune Anderlechtois n'a pas loupé ses débuts avec les Mauves, mais la défaite subie contre le Club a quelque peu gâché son plaisir.

À 18 ans et en l'absence de Kemar Roofe, Antoine Colassin a été bombardé attaquant de pointe du Sporting, dans un topper, qu'il a parfaitement démarré: une barre en tout début de match, puis le but d'ouverture au quart d'heure. On peut difficilement faire mieux pour une première avec l'équipe A. Mais ça n'a pas suffi au bonheur d'Anderlecht.

Et pourtant: "En première mi-temps, c'est un match qu'on a maîtrisé, on a même eu des occasions pour mettre plus d'un but. C'est dommage qu'on encaisse un deuxième but en seconde période. (...) Je suis content de ma première, mais frustré parce qu'on méritait plus", explique le Namurois au micro de RSCA TV.