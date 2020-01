Vlap et les critiques: "A moi de montrer de quoi je suis capable"

Décisif avant la trêve, le Néerlandais avait repris place sur le banc, dimanche pour le topper.

Et le Néerlandais ne cache pas qu'il était un peu surpris. "Je ne sais pas pour quelle raison j'étais sur le banc, mais je ne m'y attendais pas", explique-t-il dans les colonnes de Friesch Dagblad. "Mais je vais tout faire pour retrouver ma place dans le onze de base", ajoute Michel Vlap.

Et Michel Vlap sait aussi que les attentes sont importantes et il accepte les critiques. "Anderlecht est un énorme club dont on parle tous les jours dans les journaux. C'est normal que mon nom sorte de temps à autre", explique-t-il. "C'est à moi de montrer de quoi je suis capable."

Arrivé l'été dernier avec l'étiquette du super transfert du mercato, Michel Vlap (4 buts, un assist avec le Sporting) ne s'est pas encore montré aussi efficace qu'aux Pays-Bas (14 buts et 6 assists la saison dernière en EreDivisie).