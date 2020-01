Les arbitres pour les demi-finales de la Coupe de Belgique sont désignés

La première demi-finale aller se jouera ce mercredi au Jan Breydel Stadion. Les Brugeois accueilleront Zulte Waregem. Au sifflet : Wesley Alen qui a arbitré vendredi soir le match entre Malines et le Standard.

L'autre affiche opposant l'Antwerp à Courtrai sera arbitrée par Jonathan Lardot, jeudi soir. L'homme de 35 ans était mis au repos ce week-end. Les deux matchs se disputeront dans des stades qui risquent d'être sold-out.

📝 Find out the appointments for the semifinals of the #CrokyCup! 🧐 pic.twitter.com/NZbAfnMlNS